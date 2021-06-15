В Абхазии в результате стрельбы ранены двое россиян

Сегодня ночью, 15 июня, неизвестный открыл стрельбу по туристам в одном из пансионатов абхазского города Пицунда.

В результате ЧП пострадали двое россиян: одного ранили в область стопы и колени, второго — в область левой ноги и таза, сообщил Sputnik Абхазия. Пострадавших сначала отвезли в больницу в Гаграх, а затем вывезли в Сочи.

Стрелявшего — 43-летнего жителя села Лыхны — задержали. Российское консульство и представительство МВД в Абхазии выясняют обстоятельства произошедшего.