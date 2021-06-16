Сборная России победила Финляндию со счетом 1:0 на Евро-2020

Как сообщал ivbg.ru, сборная России по футболу забила гол под конец первого тайма в матче против Финляндии. Он и стал победным.
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10.06.2021 778
Гол на 45-й минуте забил Алексей Миранчук.
Это второй матч сборной России на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Команда сумела добиться важной победы в Санкт-Петербурге. Следующий матч в рамках Евро-2020 сборная России проведет 21 июня против Дании.