Перед судом предстанет мужчина, стрелявший в полицейского при поджоге дома в Александровщине

По информации ivbg.ru, перед судом предстанет мужчина, помогавший поджечь дом и стрелявший в полицейского в деревне Александровщина Лодейнопольского района Ленинградской области.

Мужчина 1991 года рождения пытался поджечь дом в ноябре 2020 года. Злоумышленника за этим делом застал полицейский. Тогда ныне обвиняемый дважды выстрелил в сотрудника полиции.

Пули попали в жизненно важные органы и нанесли серьезные травмы. Поджигатель с места преступления скрылся, но был задержан по горячим следам.