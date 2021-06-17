Петербургское управление Роспотребнадзора в настоящий момент не рассматривает введение обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда категорий граждан, как это сделали в Москве и Подмосковье.

“На сегодня подобного документа в разработке нет”, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления.

Тем не менее власти города уже ужесточили “антикороновирусные” меры. С сегодняшнего дня, 17 июня, в Петербурге приостанавливают работу фуд-кортов и фуд-плейсов, объектов развлечения и досуга. Ресторанам запрещается работать с 02:00 до 06:00.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников в сфере услуг. В Ленобласти таких мер вводит не планируют.