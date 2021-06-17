На Мурманском шоссе Камаз едва не вмял легковушку в дорожное ограждение — видео

Очевидец поделился записью с видеорегистратора, на которую попал опасный момент на дороге. Легковушка попала в «слепую» зону большегруза и чуть не собрала дорожный отбойник.

Видеоматериалом поделились в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в четверг, 17 июня. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль двигался по своей полосе, однако в этот момент на его сторону стал перестраиваться «Камаз».

Если бы не хорошая реакция водителя легковушки, трагедии не удалось бы избежать. К слову, «Камаз» продолжил двигаться по первой полосе как ни в чем не бывало.