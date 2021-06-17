Жара в Ленобласти продержится до следующей недели

Автор: Анастасия Щербакова
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Главный синоптик 47-го региона прогнозирует, что аномальная жара продержится как минимум неделю.

Александр Колесов, главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассказал, что воздух уже начал прогреваться. Начиная с ближайших выходных и почти всю следующую неделю на погоду будет влиять антициклон, движущийся в центральные районы России с Балтийского моря. Он принесет с собой жару от +30 градусов по Цельсию.

Однако после знойной погоды на область обрушатся грозы, ливни и шквалистый ветер, отметил Александр Колесов.

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