Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва

Выборы депутатов назначены указом президента от 17 июня 2021 года № 367 и пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
На выборах 225 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов по федеральному избирательному округу.
В соответствии с ФЗ от 3 ноября 2015 года № 300-ФЗ Ленобласть разделена на три одномандатных избирательных округа:
- Всеволожский, № 111.
- Кингисеппский, № 112.
- Волховский, № 113.
Самовыдвижение кандидатов, выдвижения кандидатов политической фракцией, кандидатов по одномандатным избирательным округам проходят в течение 25 дней после официального опубликования решения о выборах, то есть до 12 июля 2021 года.
Вам будет интересно
Сервис “социальный калькулятор” стал доступен на обновленном сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. Жителям Ленобласти предлагается ответить на несколько вопросы, чтобы...
18.06.2021 72