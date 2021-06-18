Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Выборы депутатов назначены указом президента от 17 июня 2021 года № 367 и пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.   

На выборах 225 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов по федеральному избирательному округу.

В соответствии с ФЗ от 3 ноября 2015 года № 300-ФЗ Ленобласть разделена на три одномандатных избирательных округа:

  • Всеволожский, № 111.
  • Кингисеппский, № 112.
  • Волховский, № 113.

Самовыдвижение кандидатов, выдвижения кандидатов политической фракцией, кандидатов по одномандатным избирательным округам проходят в течение 25 дней после официального опубликования решения о выборах, то есть до 12 июля 2021 года.

Вам будет интересно
Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва Госдума России, выборы в Госдуму 2021
В Ленобласти запустили «социальный калькулятор» для семей с детьми
Сервис “социальный калькулятор” стал доступен на обновленном сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. Жителям Ленобласти предлагается ответить на несколько вопросы, чтобы...
18.06.2021 72
Автор