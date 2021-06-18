Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва

Выборы депутатов назначены указом президента от 17 июня 2021 года № 367 и пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

На выборах 225 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов по федеральному избирательному округу.

В соответствии с ФЗ от 3 ноября 2015 года № 300-ФЗ Ленобласть разделена на три одномандатных избирательных округа:

Всеволожский, № 111.

Кингисеппский, № 112.

Волховский, № 113.

Самовыдвижение кандидатов, выдвижения кандидатов политической фракцией, кандидатов по одномандатным избирательным округам проходят в течение 25 дней после официального опубликования решения о выборах, то есть до 12 июля 2021 года.