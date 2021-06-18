За безопасностью окружающей среды в Кузьмолово следят на федеральном уровне

Зампредседателя правительства России Юрий Борисов взял реабилитацию территории научного центра «Прикладная химия» под личный контроль.

Как сообщал ivbg.ru, режим повышенной готовности в Кузьмолово введен с 8 июня. Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин отметил, что это произошло в связи с передачей объекта между ведомствами.

Ситуацию тогда объяснил Александр Дрозденко. Перед Росимуществом была поставлена задача оперативно перезакрепить имущество, не включенное в уставной капитал, за специализированной организацией.

«Чтобы проконтролировать это решение, был введен режим повышенной готовности. А пока это решение исполняется, мы будем вести мониторинг за окружающей средой и экологической обстановкой», – рассказал глава региона

Юрий Борисов со своей стороны попросил Росимущество, Ростех, Росатом и Министерство финансов России поучаствовать в процедуре реабилитации территории государственного предприятия «Прикладная химия».