Теплые слова врачам и работникам медицины можно оставить в своих социальных сетях под хештегом #спасибозаздоровье.

Центр управления регионом запустил в соцсетях Ленобласти флешмоб «Спасибо за здоровье!», посвященный ко Дню медицинского работника.

Теплые слова врачам и работникам медицины можно оставить в своих социальных сетях под хештегом #спасибозаздоровье. 20 июня, в день праздника, лучшие поздравления будут опубликованы.

«Наши дорогие Татьяна Анатольевна, Татьяна Васильевна и Ирина Владимировна! Именно вы ежедневно заботитесь о здоровье всех жителей Петровского поселения. Именно вы первыми приходите на помощь. Продолжайте дарить людям радость к жизни, возвращая им здоровье, оставайтесь такими же милосердными и отзывчивыми», — пишут жители Приозерского района своим любимым врачам.

«Приятно, что я, больная, попала в Тосненскую больницу. Весь персонал ухаживал за мной, жительницей блокадного Ленинграда. Я им очень благодарна. Они спасли меня», — обращается Лидия Хохич к главному врачу Тосненской больницы.