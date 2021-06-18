Теплые слова врачам и работникам медицины можно оставить в своих социальных сетях под хештегом #спасибозаздоровье.
Центр управления регионом запустил в соцсетях Ленобласти флешмоб «Спасибо за здоровье!», посвященный ко Дню медицинского работника.
Теплые слова врачам и работникам медицины можно оставить в своих социальных сетях под хештегом #спасибозаздоровье. 20 июня, в день праздника, лучшие поздравления будут опубликованы.
«Наши дорогие Татьяна Анатольевна, Татьяна Васильевна и Ирина Владимировна! Именно вы ежедневно заботитесь о здоровье всех жителей Петровского поселения. Именно вы первыми приходите на помощь. Продолжайте дарить людям радость к жизни, возвращая им здоровье, оставайтесь такими же милосердными и отзывчивыми», — пишут жители Приозерского района своим любимым врачам.
«Приятно, что я, больная, попала в Тосненскую больницу. Весь персонал ухаживал за мной, жительницей блокадного Ленинграда. Я им очень благодарна. Они спасли меня», — обращается Лидия Хохич к главному врачу Тосненской больницы.
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17.06.2020 741