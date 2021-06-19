В ночном пожаре в Никольском погиб человек

Пожар охватил шесть квадратных метров частного дома, расположенного на улице Речного Флота в поселке Никольский в Подпорожском районе Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 19 июня в 3.23. На месте работали восемь человек, задействованы две единицы техники. Огонь был ликвидирован к 4.01.

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При разборе конструкций было обнаружено сильно обгоревшее тело. Личность погибшего и причины возгорания устанавливаются.