В ночном пожаре в Никольском погиб человек

Автор: Гузель Галимова
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Пожар охватил шесть квадратных метров частного дома, расположенного на улице Речного Флота в поселке Никольский в Подпорожском районе Ленобласти. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 19 июня в 3.23. На месте работали восемь человек, задействованы две единицы техники. Огонь был ликвидирован к 4.01. 

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