В Ленобласти из 1 785 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией заняты 1 513

На сегодняшний день, 19 июня, в стационарах Ленобласти всего находится 459 человек с внебольничной пневмонией и 1 054 — с подтвержденным коронавирусом.

Только за последние сутки в регионе госпитализированы 216 человек, коронавирус был подтвержден у 114. Всего развернуто 1 785 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них заняты 1 513.

По данным на 18 июня, с начала кампании прививку от коронавируса сделали 215 202 жителя Ленобласти. Полностью вакцинацию завершили 174 699 человек. Всего в регион поступило 254 894 комплекта вакцины. Израсходовано 84,6% поступившей в регион вакцины.

Тем временем Александр Дрозденко подписал постановление, стимулирующее вакцинацию населения от коронавируса. В частности, руководителям организаций рекомендуется предоставить работникам оплачиваемый выходной на следующий день после прививки от коронавируса. Также ужесточены коронавирусные ограничения.