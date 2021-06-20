Лучшие студенты-медики награждены в Ленобласти

Студентов медицинских образовательных учреждений, участвовавших в качестве волонтеров в конкурсе «ДоброВсело», наградил глава комитета по здравоохранению Ленинградской области.
Награждение приурочено ко Дню медицинского работника, отмечаемому 20 июня 2021 года. В проекте участвовали студенты и волонтеры медицинских образовательных учреждений.
Победу в конкурсе одержала студентка Выборгского медицинского колледжа Алена Слабоус. Второе место – у Дарьи Есауловой, студентки медицинского колледжа в Тихвине. На третьем месте совместный проект Марьям Текаевой, Яны Лазаревой, Анны Гусевой и Ольги Стульевой из ГБПОУ Центр НПРМ ЛО во Всеволожске.
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