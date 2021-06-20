Военный корабль «припарковался» на пляже в Ленобласти, но это не смутило отдыхающих – видео

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» расположился на песке на пляже бухты Желтая в Ленинградской области.

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Отдыхающие сняли происшествие на видео. На кадрах видны огромный корабль на песке и люди, отдыхающие и загорающие рядом с ним.

По предварительным данным, корабль прибыл из Калининградской области. Его цель – участие в Международном военно-морском салоне с 23 по 27 июня.