На XX съезде «Единой России» Владимир Путин заявил, что у партии ключевая роль в реализации стратегических целей и планов, обозначенных в Послании президента Федеральному собранию.
Он напомнил, что «Единая Россия» является партией социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение депутаты партии. По его словам, «Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи.
Член партии и депутат Госдумы Светлана Журова в свою очередь отметила, что в программе партии в 2021 году сильные акценты сделаны на поддержку медицины и строительство инфраструктурных объектов. Кроме того, в этом году впервые средства из федерального бюджета будут выделяться на ремонт сельских школ.
Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований.