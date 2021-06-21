На XX съезде «Единой России» Владимир Путин заявил, что у партии ключевая роль в реализации стратегических целей и планов, обозначенных в Послании президента Федеральному собранию.

“Партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше, чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво. Для этого в законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно”, — отметил Путин.

Он напомнил, что «Единая Россия» является партией социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение депутаты партии. По его словам, «Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи.

Член партии и депутат Госдумы Светлана Журова в свою очередь отметила, что в программе партии в 2021 году сильные акценты сделаны на поддержку медицины и строительство инфраструктурных объектов. Кроме того, в этом году впервые средства из федерального бюджета будут выделяться на ремонт сельских школ.

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований.