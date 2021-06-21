Мистическое исчезновение: кузов «Газели» исчез после столкновения с автобусом  Петербурге

В Петербурге камеры видеонаблюдения зафиксировали «загадочное» ДТП.
На Бассейной улице «Газель» задела стоящий пассажирский автобус. Грузовик остался без кузова, который сложился так стремительно, словно исчез вовсе. Слегка досталось и легковушке, которая ехала по встречной.
Данных о пострадавших не поступало.
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