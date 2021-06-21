Мистическое исчезновение: кузов «Газели» исчез после столкновения с автобусом  Петербурге

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Петербурге камеры видеонаблюдения зафиксировали «загадочное» ДТП.

На Бассейной улице «Газель» задела стоящий пассажирский автобус. Грузовик остался без кузова, который сложился так стремительно, словно исчез вовсе. Слегка досталось и легковушке, которая ехала по встречной.

Данных о пострадавших не поступало.

Вам будет интересно
Мистическое исчезновение: кузов "Газели" исчез после столкновения с автобусом  Петербурге Петербург, ДТП
Инкассаторская машина протаранила столб на трассе “Кола”
ДТП произошло вчера вечером, 20 июня, на 109-ом километре трассы Р-21 "Кола" в поселке Кисельня Волховского района Ленобласти. Предварительно, водитель инкассаторской...
21.06.2021 80
Автор