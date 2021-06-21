Александр Дрозденко: Наши ориентиры — забота, поддержка, внимание и защита людей

Александр Дрозденко прокомментировал основные акценты выступления президента на XX съезде «Единой России».
Владимир Путин в своем выступлении отметил, что партия должна оставаться такой же народной и отвечать на запросы людей. У Ленинградской области такой же тренд.
Глава региона считает, что президент не случайно говорит о социальной защите граждан, прежде всего о соцзащите семей с детьми, как о главном приоритете. Об этом этом же и закон о 47-ми гарантиях, который сейчас называют Законом о социальных гарантиях Ленобласти.
Также Дрозденко обратил внимание на то, что президент акцентировал внимание на значении партии, которая должна работать на людей и обновляться.
Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований.