Александр Дрозденко: Наши ориентиры — забота, поддержка, внимание и защита людей

Александр Дрозденко прокомментировал основные акценты выступления президента на XX съезде «Единой России».

Владимир Путин в своем выступлении отметил, что партия должна оставаться такой же народной и отвечать на запросы людей. У Ленинградской области такой же тренд.

“Для нас самое важное – это семья ленинградская: воспитание детей, поддержка родителей и забота о стариках, что перекликается с теми акцентами, которые расставляет президент”, — отметил Дрозденко.

Глава региона считает, что президент не случайно говорит о социальной защите граждан, прежде всего о соцзащите семей с детьми, как о главном приоритете. Об этом этом же и закон о 47-ми гарантиях, который сейчас называют Законом о социальных гарантиях Ленобласти.

Также Дрозденко обратил внимание на то, что президент акцентировал внимание на значении партии, которая должна работать на людей и обновляться.

“Уже сейчас понимаем, что в новом созыве состав кандидатов, которых сейчас выдвигаем, в нашем Законодательном собрании может обновиться примерно на 52%. <…> А в целом идем под флагом единой команды – команды 47, социальной поддержки населения”, – отметил Дрозденко.

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований.