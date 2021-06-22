«Газель» въехала в барьер на “Сортавале” — фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

ДТП произошло в начале двенадцатого дня  22 июня на шестом километре трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», «Газель» въехала в барьер и опрокинулась на бок. По предварительным, никто не пострадал. На месте работает эвакуатор.

Фото: Кристина Путилина, ДТП и ЧП | СПб, ВК
"Газель" въехала в барьер на “Сортавале” - фото сортавала, Ленобласть, ДТП, Всеволожский район
"Газель" въехала в барьер на “Сортавале” - фото сортавала, Ленобласть, ДТП, Всеволожский район
"Газель" въехала в барьер на “Сортавале” - фото сортавала, Ленобласть, ДТП, Всеволожский район
Вам будет интересно
"Газель" въехала в барьер на “Сортавале” - фото сортавала, Ленобласть, ДТП, Всеволожский район
Под Тосно автомобиль на полном ходу сбил пешехода - видео
Серьезное ДТП произошло в воскресенье вечером, 20 июня, на дороге "Нурма-Шапки" в Тосненском районе Ленобласти. "Жигули" на полной скорости сбивает мужчину,...
21.06.2021 178
Автор