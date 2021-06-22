«Газель» въехала в барьер на “Сортавале” — фото

ДТП произошло в начале двенадцатого дня 22 июня на шестом километре трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», «Газель» въехала в барьер и опрокинулась на бок. По предварительным, никто не пострадал. На месте работает эвакуатор.

Фото: Кристина Путилина, ДТП и ЧП | СПб, ВК