В Колпино перед судом предстанет мужчина, державший в заложниках шестерых детей

Колпинский районный суд завел дело в отношении мужчины, совершившего несколько преступлений на почве ревности к возлюбленной. Однако пострадала вовсе не она, а шестеро невиновных детей.

Преступные действия в отношении детей произошли в ноябре прошлого года. Мужчина заперся в квартире с шестью детьми, лишив их пищи и воды. Требованием захватчика было одно — он хотел, чтобы к нему вернулась его сожительница.

По данным следствия, мужчина устраивал погром в квартире, одного из детей он за ногу вытянул из постели и протащил до кухни. Еще одного ребенка он швырнул на пол. Известно, что одному из несовершеннолетних, которых он морил голодом в закрытой квартире, он приставлял к горлу нож. Также сообщается о неоднократной угрозе убийством.