Анна Данилюк: Крайне важно, чтобы выборы прошли открыто и прозрачно

На заседании Общественной палаты Ленобласти обсудили вопросы проведения выборов в регионе

На заседании обсудили такие вопросы, как обучение наблюдателей, активное включение общественных экспертов в региональную информационную повестку, использование современных средств коммуникации для широкого обсуждения значимых для жителей проектов и инициатив.

«Крайне важно, чтобы выборы прошли открыто и прозрачно, чтобы ни у кого, ни внутри региона, ни внутри страны, ни за ее пределами не возникло вопросов к их легитимности. Работа общественных наблюдателей, обучением которых занимается Общественная палата, должна помочь в решении этой задачи» — подчеркнула вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.