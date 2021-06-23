Каждое утро дежурные бригады начинают с обхода техники и ЛЭП.

В Ленинградской области до конца недели прогнозируется аномально высокая температура. В связи с этим сотрудники ЛОЭСК переведены на усиленным режим работы для проверки состояния техники и электросетей.

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Каждое утро дежурные бригады начинают с обхода техники и ЛЭП: будут проверяться системы вентиляции и охлаждения распределительных устройств и силовых трансформаторов, маслонаполненное оборудование и аккумуляторы. Обратят внимание на исправность и наличие средств для тушения пожара.

ЛОЭСК отмечает, что энергетики находятся в постоянном контакте с гидрометеорологическими службами и МЧС России. Проверки необходимы для оперативной реакции энергетиков в случае происшествия.