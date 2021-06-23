Лихач устроил ночной дрифт в центре Луги — видео

Дрифтера из Луги поймали и привлекли к ответственности.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 19 июня, у здания администрации на проспекте Кирова. По камерам видеонаблюдения сотрудники ГИБДД нашли шумахера и доставили в отдел полиции. Им оказался 25-летний ранее судимый за кражу житель Луги.

Выяснилось, что Audi он купил недавно, но не стал утруждать себя переоформлением иномарки. А буквально сразу после своего дрифт-шоу он попал в аварию, разбив свой “гоночный” автомобиль.

Полиция составила несколько административных протоколов. Полицейские намерены ходатайствовать о лишении задержанного водительских прав, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.