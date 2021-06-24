Вдоль Вязитского ручья в Тихвине продолжиться благоустройство

Жители Тихвинского района выбирали один из двух предложенных дизайн-проектов для реализации благоустройства

Тихвинцы отдали 5697 голосов за продолжение уже начатого благоустройства территории вдоль Вязитского ручья, которое идет в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Ознакомиться с результатами он-лайн голосования можно на сайте.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.