Рекордное количество НКО Ленобласти подали заявки на губернаторские гранды

В этом году конкурс «Грант губернатора Ленинградской области» подали заявки 122 организации.

«Мы видим рост интереса НКО к реализации социальных проектов в Ленинградской области. Неравнодушие, заинтересованность в помощи нуждающимся, развитии городов и поселков области — главные характеристики общественных организаций-участников конкурса» — подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Между победителями конкурсного отбора будет распределено 38,5 млн рублей, максимальный размер запрашиваемой субсидии — 3 млн рублей.

Напомним, что ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов.