Ленобласть приглашает инвесторов на выгодных условиях достраивать проблемные объекты

Главными «плюшками» для застройщиков по прежнему станут участки без торгов, квартиры в незавершенных домах и помощь в подключении к сетям

Как отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко, предоставление земельного участка, продажа свободных квартир в проблемных объектах, помощь в строительстве дорожной сети, компенсации к подключению к ресурсам — это основные способы компенсаций донорам за завершение проблемных домов.

До 10 июля администрация Всеволожского района должна передать в администрацию региона полный перечень земельных участков для инвесторов, которые завершают недострои. В частности, речь может идти о бывших землях Ржевского переданных городу Всеволожск.

«Мы должны помнить, что эти земли ― рекреация, поэтому нужно очень осторожно относиться к этому ресурсу», ―сказал губернатор.

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Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.