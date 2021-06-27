Эксперты рассказали, какие продукты можно есть после истечения их срока годности

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

В испанской организации потребителей и пользователей отмечают, что минимальный срок годности и срок потребления продуктов это разные понятия.

В испанской Организации потребителей и пользователей рассказали, какие продукты пригодны в пищу после истечения их срока годности, рассказали «Известия». При этом эксперты поясняют, что минимальный срок годности и срок потребления продуктов это разные понятия.

Минимальный срок годности продукта означает, что рассматриваемый продукт потерял органолептические качества (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус), однако он все-еще пригоден для приема в пищу.

Срок потребления же относится к скоропортящимся продуктам. Например свежее мясо, курица и рыба. Его необходимо строго соблюдать. Скоропортящиеся продукты нужно употреблять сразу, либо замораживать, поясняют специалисты.

По мнению организации, следующие продукты подлежат употреблению после истечения срока годности: йогурты, хлеб для тостов, сухофрукты, чипсы, сдобные изделия и печенье, прохладительные напитки, алкоголь, рис, бобовые, джем, масло, вяленая колбаса, вяленый сыр, суп быстрого приготовления, кетчуп.

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27.06.2021 39
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