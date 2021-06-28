Началась сборка пролета моста в Киришах

Строительство моста в Киришах идет со значительным опережением графика.

Уже готовы две опоры моста из четырех необходимых. Специалисты начали собирать пролетное строение мостового перехода, которое сделано из металлических конструкций и изготовлено по специальному заказу. Их общий вес составляет 2 100 тонн. Надвижка пролетного строения намечена на конец лета.

Вам будет интересно В Киришах дорожники продемонстрировали новый мост — фото При этом старый мост никуда не денется — его реконструируют так, чтобы один мост работал на въезд в город, а... 24.06.2021 240

Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей. Планировалось, что строительство моста завершится в 2025 году, но сейчас ориентируются на 2023 год.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти отремонтируют еще 14 мостовых переходов. Проекты уже получили положительное заключение государственной экспертизы и готовятся к реновации.