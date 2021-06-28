Началась сборка пролета моста в Киришах

Строительство моста в Киришах идет со значительным опережением графика.
Уже готовы две опоры моста из четырех необходимых. Специалисты начали собирать пролетное строение мостового перехода, которое сделано из металлических конструкций и изготовлено по специальному заказу. Их общий вес составляет 2 100 тонн. Надвижка пролетного строения намечена на конец лета.
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24.06.2021 240
Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей. Планировалось, что строительство моста завершится в 2025 году, но сейчас ориентируются на 2023 год.
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти отремонтируют еще 14 мостовых переходов. Проекты уже получили положительное заключение государственной экспертизы и готовятся к реновации.