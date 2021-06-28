Надбавка к пенсии за работу в сельском хозяйстве сохранится и после переезда в город

Как сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина, правительство утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве.

Размер надбавки составляет 25%. На нее претендуют агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры и другие представители более чем 500 профессий, работавших на сельскохозяйственном предприятии.

Ранее Владимир Путин обратил внимание правительства на необходимость сохранить надбавку к пенсии для этих граждан и при переезде в город.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям погибших пожарных и таможенников.