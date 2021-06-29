Ленинградская область презентовала виды поддержки социального бизнеса

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Субсидии, микрозаймы, «социальная ипотека», акселерация — меры поддержки для соцбизнеса обсудили в центре «Мой бизнес» Ленобласти

Социальный малый бизнес
Фото: lenobl.ru

В Ленобласти прошел Межрегиональный слёт социальных предпринимателей СЗФО «Социальное предпринимательство – территория возможностей 2021. Драйверы развития социального бизнеса». К трансляции подключились 500 участников — представителей бизнеса, власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства из регионов СЗФО.

Среди мер поддержки, появившихся в 2020 году и закрепленной на законодательном уровне в 2021 году председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов на Слете выделил «социальную ипотеку» — это возможность уже сегодня получить до 5 миллионов рублей на выкуп помещения для социального Бизнеса всего под 2,1% годовых.

Отметим, что в регионе действует целый ряд мер финансовой и нефинансовой поддержки социального предпринимательства. Предприятия могут получить 5 видов субсидий. При это всего на субсидии, которыми может воспользоваться социальный бизнес, в этом году направлено почти 290 млн рублей.

Вам будет интересно
Ленинградская область презентовала виды поддержки социального бизнеса социальный бизнес, Ленобласть
Программы поддержки предпринимателей Ленобласти. Инструкция по применению от ivbg
Вы хотите открыть свое дело? Или у вас уже есть бизнес, который буксует? Ivbg.ru разложил по пунктам, какую помощь могут...
31.12.2020 6118

Что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки для соцпредпринимателей существуют в Ленобласти? Об этом, а также о том почему именно за этой сферой будущее для многих компаний, ivbg.ru поговорил с руководителем центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти Парсаданян Софией. По словам Софии Парсаданян, самыми популярными услугами у предпринимателей Ленобласти стали консультационные услуги. Так ЦИСС консультирует по вопросам маркетинга. На фоне того, что всеобщая диджитализация диктует современные правила ведения бизнеса, тесное взаимодействие с маркетологами Центра позволяет многим предпринимателям значительно улучшить свои показатели в сфере онлайн маркетинга. Помимо маркетинга, востребованы и консультации юриста, ведь далеко не каждая компания может себе позволить штатного юриста.

Автор