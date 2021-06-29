Ленинградская область презентовала виды поддержки социального бизнеса

Субсидии, микрозаймы, «социальная ипотека», акселерация — меры поддержки для соцбизнеса обсудили в центре «Мой бизнес» Ленобласти

В Ленобласти прошел Межрегиональный слёт социальных предпринимателей СЗФО «Социальное предпринимательство – территория возможностей 2021. Драйверы развития социального бизнеса». К трансляции подключились 500 участников — представителей бизнеса, власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства из регионов СЗФО.

Среди мер поддержки, появившихся в 2020 году и закрепленной на законодательном уровне в 2021 году председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов на Слете выделил «социальную ипотеку» — это возможность уже сегодня получить до 5 миллионов рублей на выкуп помещения для социального Бизнеса всего под 2,1% годовых.

Отметим, что в регионе действует целый ряд мер финансовой и нефинансовой поддержки социального предпринимательства. Предприятия могут получить 5 видов субсидий. При это всего на субсидии, которыми может воспользоваться социальный бизнес, в этом году направлено почти 290 млн рублей.

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Что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки для соцпредпринимателей существуют в Ленобласти? Об этом, а также о том почему именно за этой сферой будущее для многих компаний, ivbg.ru поговорил с руководителем центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти Парсаданян Софией. По словам Софии Парсаданян, самыми популярными услугами у предпринимателей Ленобласти стали консультационные услуги. Так ЦИСС консультирует по вопросам маркетинга. На фоне того, что всеобщая диджитализация диктует современные правила ведения бизнеса, тесное взаимодействие с маркетологами Центра позволяет многим предпринимателям значительно улучшить свои показатели в сфере онлайн маркетинга. Помимо маркетинга, востребованы и консультации юриста, ведь далеко не каждая компания может себе позволить штатного юриста.