Беглов повторно привился от коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов повторно вакцинировался от COVID-19 после весенней прививки, сообщает администрация города.

По словам Беглова, в ситуации с появлением нового штамма врачи рекомендуют повторную вакцинацию. И добавил, что, отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает нагрузку на систему здравоохранения.

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Ранее мы публиковали адреса всех пунктов Ленинградской области, где можно сделать прививку от Covid-19. На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады.