А теперь и молоко: россиян предупредили о росте цен на молоко

Производители молочной продукции заявили, что осенью ожидается рост отпускных цен. Как оказалось, причина в увеличении затрат на производство.
Чтобы покрыть расходы, бизнесмены будут вынуждены поднять цены на 7-10%. Об этом в разговоре с РБК рассказал генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев.
О том, что повышение цен – это необходимость также заявила замгендиректора по коммуникациям АО «Рузское молоко» Анна Бойко-Великая.
Такую точку зрения поддерживает и генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. По его словам, существенный рост себестоимости производства молока не может компенсировать рост отпускных цен. По этой причине увеличение цен на молочную продукцию вполне реально.
Как отмечают производители, в течение года подорожало практически все, начиная от сырья и кормов, и заканчивая упаковкой. В итоге цена на сырое молоко выросла на 10%, на белковые и энергетические корма — большее чем на 80%.
Также подорожали витамины на 60%, гофрокартон — на 60% и упаковка – на 20–40%. Продолжают дорожать горюче-смазочные материалы и ветеринарные препараты.