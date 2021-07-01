Для детей с ограниченными возможностями доступна уже четвертая в Ленобласти мультиспортивная площадка: на ней дети смогут играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

В поселке Большая Ижора 1 июля открыли инклюзивную детскую площадку. Теперь на территории Большеижорской общеобразовательной школы дети смогут играть мини-футбол, баскетбол и волейбол.

Это уже четвертая в Ленобласти мультиспортивная площадка для детей с ограниченными возможностями, а для Большой Ижоры — первая. Фонд «Обнажённые сердца» взял на себя расходы по строительству детской площадки. Дальнейшим благоустройством займется администрация Ломоносовского района.