В России началась ревакцинация от коронавируса и вакцинация переболевших

Ее будут проводить раз в полгода до достижения коллективного иммунитета.

Министерство здравоохранения России сообщило, что сегодня началась повторная вакцинация от коронавируса, в ходе которой прививки будут ставить тем, кто прививался ранее, а также тем, кто перенес заболевание.

В министерстве отметили, что повторная вакцинация будет проводиться по истечению шести месяцев после первичной, пока уровень коллективного иммунитета не будет достигнут. Такой порядок вакцинации назван «экстренным».

Также согласно схеме «экстренной» вакцинации прививку будут получать те, кто перенес заболевание шесть месяцев назад.

После достижения коллективного иммунитета, вакцинация будет осуществляться «рутинном» плановом порядке один раз в год. Но при желании, человек сможет привиться и через шесть месяцев.

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Анализ на антитела для ревакцинации не понадобится.