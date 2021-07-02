Таксист с другом ограбили жителя Пикалево и оставили в лесу 

В полицию Бокситогорского района 1 июля обратился ранее судимый житель Пикалево и сообщил об ограблении.

Он рассказал, что вечером 28 июня возвращался домой после вахтовой работы из Петербурга в Пикалево. На Обводном канале он вызвал такси, и через 20-30 минут за ним зашел водитель, внешне похожий на гражданина Таджикистана. Вместе они сели в автомобиль, погрузили туда резиновую лодку и чемодан на колесиках.

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В салоне уже находился еще один мужчина. По пути он заснул и очнулся уже в лесу в 20 км от КАД, без телефона и документов. До Пикалево он добрался на попутке.