Импергированную бумагу начнут производить в Сланцах

Для строительства ООО «Инновационные технологии» получила участок площадью 8736 кв.м. на территории бывшего завода «Сланцы», где уже расположено действующее производство компании.

Уже подписано распоряжение о признании масштабным инвестиционным проектом создания производства импергированной бумаги и фенольной пленки, что дало право инвестору арендовать земельный участок для реализации проекта.

Сегодня на предприятии работает 65 человек, его расширение даст городу еще 15 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 215 млн рублей.

Импрегнированная бумага представляет собой специальную крафт-бумагу высокой плотности, пропитанную термореактивной фенолоформальдегидной смолой.