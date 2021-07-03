В Летнем саду Петербурга откроется выставка малых музеев Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Выставка малых музеев Ленинградской области пройдет в Петербурге на территории Летнего сада с 4 по 12 июля. 

Посетители выставки смогут познакомиться с наиболее значительными культурными и историческими достопримечательностями Ленинградской области. По словам организаторов, экспозиция станет подобием туристической витрины, на которой гости смогут получить информацию по интересующим их направлениям. 

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