В Петербурге за прошедшие сутки коронавирус выявили почти у 1800 человек

В минувшие сутки в России выявлено 25 142 новых случаев заражения. Из них 1 784 приходится на Санкт-Петербург.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные в воскресенье, 4 июля. Сообщается, что за прошедшие сутки в Петербурге от COVID-19 умерли свыше 100 человек. Петербург по-прежнему попадает в лидеры по числу заболевших коронавирусом.

Так, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве и Подмосковье — 7 624 и 2 696 соответственно. В Санкт-Петербурге выявлены 1 784 новых заболевших.

Ранее стало известно о 211 случаях заражения Covid-19 в Ленобласти на 4 июля.