Минздрав предупредил беременных россиянок о внезапной опасности из-за COVID-19

Министерство здравоохранения России выпустило новую версию рекомендаций по оказанию медицинской помощи беременным с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— В новую версию методических рекомендаций вошли несколько новых разделов и дополнений. В частности, в рекомендации добавлена информация о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных по исследованию влияния вакцинации на репродуктивную систему, — заявили в Минздраве.

Новая рекомендация была разработана группой российских экспертов-гинекологов, неонатологов и педиатров, а также инфекционистов. В документе сформированы единые протоколы оказания медпомощи для беременных и новорожденных с коронавирусом.

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Также в этой рекомендации отмечается, что коронавирус может вызвать поражение мужской и женской репродуктивных систем, приведя к бесплодию.