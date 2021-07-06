В Кингисеппе сироты получили квартиры после вмешательства прокуратуры

В Кингисеппском районе Ленобласти прокуратура помогла двум сиротам получить благоустроенные квартиры.

В ходе проверки прокуроры установили, что два человека, проживавших в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не были обеспечены жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения. Было направлено два исковых заявления в суд.

Вам будет интересно Генпрокуратура выявила в регионах необоснованный рост цен на продукты В некоторых регионах России прокуроры выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В ведомстве... 17.06.2021 321

Суд полностью удовлетворил иски. В настоящее время жилищные права сирот восстановлены, им предоставлены благоустроенные квартиры, сообщается на сайте ведомства.