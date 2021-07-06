Прямая линия с главой Ленобласти: водоснабжение, мусор, доступная среда

Традиционный понедельник: вчера, 5 июля, глава Ленобласти ответил на вопросы жителей региона. По каждому обращению уже ведется работа.

Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Напомним, задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую — у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в социальных сетях. Также все органы исполнительной власти активно работают с платформой «Госуслуги.Решаем вместе», куда также можно обратиться.