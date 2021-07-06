Из Ленобласти пытались вывезти почти 5,5 тысяч контрафактных пачек сигарет в Эстонию

Сотрудники таможенного поста в Ивангороде Кингисеппского района задержали крупную партию табачных изделий. Товар оценивается в сотни тысяч рублей.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
В вагоне железнодорожного состава, следовавшего из России в Эстонию таможенники наши 5480 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Обмотанные черной пленкой 18 брикетов находились в вагоне с удобрениями.
Как сообщают на сайте пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, примерная стоимость изъятого табака превышает 200 тысяч рублей.
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06.07.2021 28