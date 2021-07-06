Из Ленобласти пытались вывезти почти 5,5 тысяч контрафактных пачек сигарет в Эстонию

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Сотрудники таможенного поста в Ивангороде Кингисеппского района задержали крупную партию табачных изделий. Товар оценивается в сотни тысяч рублей.

Из Ленобласти пытались вывезти почти 5,5 тысяч контрафактных пачек сигарет в Эстонию Эстония, таможня, Ленобласть, контрафакт, КингисеппФото: Северо-Западное таможенное управление
Из Ленобласти пытались вывезти почти 5,5 тысяч контрафактных пачек сигарет в Эстонию Эстония, таможня, Ленобласть, контрафакт, КингисеппФото: Северо-Западное таможенное управление
Из Ленобласти пытались вывезти почти 5,5 тысяч контрафактных пачек сигарет в Эстонию Эстония, таможня, Ленобласть, контрафакт, КингисеппФото: Северо-Западное таможенное управление
Из Ленобласти пытались вывезти почти 5,5 тысяч контрафактных пачек сигарет в Эстонию Эстония, таможня, Ленобласть, контрафакт, КингисеппФото: Северо-Западное таможенное управление

В вагоне железнодорожного состава, следовавшего из России в Эстонию таможенники наши 5480 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Обмотанные черной пленкой 18 брикетов находились в вагоне с удобрениями.

Как сообщают на сайте пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, примерная стоимость изъятого табака превышает 200 тысяч рублей.

Вам будет интересно
Из Ленобласти пытались вывезти почти 5,5 тысяч контрафактных пачек сигарет в Эстонию Эстония, таможня, Ленобласть, контрафакт, Кингисепп
Северо-западная таможня пополнила федеральный бюджет на 72,5 млрд рублей
Северо-западная таможня опубликовала данные касаемо взимания в федеральный бюджет России таможенных и иных платежей. Сумма, как и всегда, колоссальна. Об этом...
06.07.2021 28
Автор