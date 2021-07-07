В Минпромторге отвергли идею введения входа по QR-коду для магазинов

Автор: Сергей Агутин
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Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил «Известиям», что вопрос о введении QR-кодов в продуктовых и других магазинах по аналогии со столичными общепитами не рассматривается.

В Москве из-за эпидемиологической обстановки была введена практика посещения заведений по специальным QR-кодам, которые могут получить люди после вакцинации.

В ряде регионов, в том числе и в Санкт-Петербурге, вопрос только иногда поднимается, но в столице, а оттуда тренды, как правило, распространяются по всей России, уже начинают говорить об аналогичной системе в отношении магазинов.

Но подобный сценарий в масштабах страны пока не обсуждается.

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07.07.2021 61
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