В Минпромторге отвергли идею введения входа по QR-коду для магазинов

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил «Известиям», что вопрос о введении QR-кодов в продуктовых и других магазинах по аналогии со столичными общепитами не рассматривается.

В Москве из-за эпидемиологической обстановки была введена практика посещения заведений по специальным QR-кодам, которые могут получить люди после вакцинации.

В ряде регионов, в том числе и в Санкт-Петербурге, вопрос только иногда поднимается, но в столице, а оттуда тренды, как правило, распространяются по всей России, уже начинают говорить об аналогичной системе в отношении магазинов.

Но подобный сценарий в масштабах страны пока не обсуждается.