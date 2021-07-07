В России c ЕГЭ-2021 удалили 939 человек за нарушения

В России с Единого государственного экзамена в 2021 году удалили 939 человек. По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, учащиеся допускали нарушения проведения экзамена.

«У нас цифры стабильные по годам. Около тысячи человек удаляется во время экзамена за использование всевозможных различных ухищрений», – отметил Анзор Музаев

Глава профильного ведомства выразил мнение, что больше времени следует тратить на подготовку, чем на поиски лазейки в ЕГЭ, тогда и результат будет соответственный.

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