В России c ЕГЭ-2021 удалили 939 человек за нарушения

Автор: Сергей Агутин
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В России с Единого государственного экзамена в 2021 году удалили 939 человек. По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, учащиеся допускали нарушения проведения экзамена.

ЕГЭ-2021

«У нас цифры стабильные по годам. Около тысячи человек удаляется во время экзамена за использование всевозможных различных ухищрений», – отметил Анзор Музаев

Глава профильного ведомства выразил мнение, что больше времени следует тратить на подготовку, чем на поиски лазейки в ЕГЭ, тогда и результат будет соответственный.

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