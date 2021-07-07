Творческий коллектив из Лодейного Поля взял гран-при на международном конкурсе

Хоровая группа заслуженного ансамбля песни и танца «Северные узоры» из Лодейного Поля удостоилась гран-при и кубка на Международном конкурсе-фестивале «Янтарная мозаика».

Мероприятие проходило в период со 2 по 5 июля в Калининграде. Коллектив из Ленинградской области под руководством Ольги Раскиной одержал победу в номинации «Народный вокал» в старшей возрастной группе.

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