В Ленобласти 42 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Ленобласти подвели итоги основного этапа Единого государственного экзамена.

По его результатам 42 выпускника сдали хотя бы один экзамен на 100 баллов. Из них трое получили высший балл сразу по двум предметам, один из них — выпускник прошлых лет.

Отметим, что в Петербурге выпускнице лицея №470 удалось набрать 100 баллов по всем трем экзаменам на ЕГЭ — русский язык, математика и химия. Ранее Ленобласть заняла третье место рейтинга среди регионов России по качеству образования, уступив первенство Москве и Московской области.