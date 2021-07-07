Леноблизбирком заверил списки кандидатов в депутаты ЗакСа, выдвинутые двумя партиями

Сегодня, 7 июля, состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Ленинградской области.

В ходе которого было принято решение о заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленобласти, выдвинутого региональным отделением политической партии «Социальной защиты». Список состоит из 37 человек.

Также был заверен список от партии «Родина», в которой вошли 23 человек.

С информацией о партиях и кандидатах, участвующих в выборах, можно ознакомиться на сайте Леноблизбиркома.

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона.