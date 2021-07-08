Владельцам огромной свалки в Гатчинском районе грозит уголовная ответственность

Гатчинская прокуратура инициировала проверку по факту размещения мусора на 10 гектарах в Пудостьском сельском поселении. По данному эпизоду правонарушения было возбуждено уголовное дело.

Об этом в четверг, 8 июля передает портал Online47 со ссылкой на прокуратуру.

По данным пресс-службы ведомства, прокуратура наведалась на участок, который арендовала фирма «КонцептЭко», которая должна была произвести переработку отходов. Однако вместо этого предприятие складировало вредные вещества разного класса опасности.

После рейда сотрудники возбудили уголовное дело по статье о «нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Ответственным грозит до двух лет лишения свободы.