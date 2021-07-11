Из-за аномальной жары и повышенного водоразбора в нескольких населенных пунктах и садоводствах воду приходится включать по графику. Как сообщает председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков, самая напряженная обстановка в Тосненском районе.

«Просим ограничить потребление воды на полив огородов. Система водоснабжения в поселениях Тосненского района сейчас устроена так, что водовод один», – рассказал Александр Тимков

Из-за такой организации в его начале давления хватает, и граждане не просто пьют воду, но и поливают ей огороды, наполняют емкости, бочки, бассейны. А до тех, кто дальше по трубе, вода не доходит – ее не хватает, чтобы попить и умыться.

Поливать огороды рекомендуется технической водой из водоемов. Но уже в конце 2021 года в регионе по программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» будет завершена реконструкция резервуаров чистой воды в городе Никольское. Заключен контракт на строительство в 2021 году водовода от системы «Большой Невский водовод» до площадки резервуаров чистой воды в Никольском. Строительство водопроводной насосной станции и дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском поселении завершится в январе 2022 года.