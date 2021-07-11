В домах в центре Петербурга включат отопление в жару – адреса

Автор: Сергей Агутин
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В 30-градусную жару в центре Санкт-Петербурга 12 июля планируют включить отопление в 10 домах в связи с промывкой системы.

Отопление включат в период с 10:00 до 15:00 в:

  • домах № 66а, 68а, 70а, 72а,72б, 72л по набережной канала Грибоедова;
  • доме № 3а по проспекту Римского-Корсакова;
  • доме № 49а на Садовой улице.

В этот период по указанным адресам будет отключена горячая вода. Промывка системы центрального отопления необходима для комфортного входа в новый отопительный сезон.

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