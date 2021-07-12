Ноги связаны, на голове — пакет: в озере Антоново найдено тело убитой женщины-врача

В озере Антоново у поселка Оредеж 10 июля было найдено тело 38-летней врача-педиатра Екатерины Ласкар. Ранее по подозрению в убийстве был задержан ее бывший супруг.

Тело находилось в брезентовом мешке, ноги были согнуты в коленях и привязаны к туловищу, на голову надет полиэтиленовый пакет. В мае водолазы уже пытались найти в этом озере труп, но безрезультатно.

По данным следствия, 9 мая ее бывший супруг пришел к ней для решения спорных вопросов. В ходе выяснения отношений он ударил экс-супругу черенком от лопаты по затылку. От удара она умерла. Мужчина признал вину и находится под стражей.