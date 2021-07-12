В Ленобласти подвели итоги конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции».

Всего в конкурсе приняли участие 715 школьников, которые подготовили 236 видеосюжетов. Семь творческих работ были признаны лучшими. Более подробный список победителей по ссылке.

За творческий подход победители получили дипломы от губернатора Ленобласти, а образовательные учреждения — профессиональные видеокамеры.